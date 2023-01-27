今天（27日）是大年初六，數字「6」是華人文化的吉祥數字，不少店家選在初六開工，而這天更是清水祖師的生日。在傳統習俗上，初六要「挹肥送窮」，這天必做3件事，分別是打掃廁所、丟垃圾，並清掃家裡，象徵把過去的霉運全丟掉，迎接新一年的好運氣。

根據《民眾澎湖報》報導，正月初六又被稱作「送窮日」，在古代會將累積在茅廁的糞便，一次性清除，而清糞便的舉動有著「送窮」的寓意，不過，現代廁所已不需要用人工方式清理糞便，但還是有許多人會遵照習俗，在這天把廁所打掃得乾乾淨淨。

初六這天家家戶戶也會把家中累積的垃圾通通丟掉，也是所謂的「送窮」，且在這天民眾也會清掃家裡，代表將過去不好的運勢通通掃地出門，準備迎接新年好運。

此外，正月初六是「清水祖師」的誕辰日，因此許多地區的清水祖師廟，都會在初六這天舉辦盛大的慶典，邀請信徒一同慶祝。

在傳統習俗上，多數的店家會在大年初六正式開張營業。在過去則表示南方的農民要開始下田，準備春耕。