被封為歌仔戲國寶的藝人連明月去年動了換肝手術後，本月16日突傳因心臟積水驟逝，享壽70歲，先前曾透露健康惡化、住進加護病房，一度準備等待換肝手術，但還是傳來驟逝消息，告別式於今(27)日舉行，不少圈內好友都前來送最後一程。

藝人連明月去年底因肝硬化傳出病危，手術結束後，兒子一度替母在臉書報平安，本以為換肝成功挺過難關，豈料過年前突病重離世，令人相當錯愕不捨。今（27）日她的告別式演藝圈好友都前來致意，像是鳥來嬤吳敏、曾一起合作《白蛇傳》的搭檔葉青、林美照、楊懷民也都一早就到現場。

歌仔戲國寶的藝人連明月於本月16日逝世，並於今(27)日舉辦告別式。(圖/中時資料照)

連明月生前的好友紛紛前來悼念，左起楊懷民、林美照、葉青、狄玫。(圖/粘耿豪 攝)

葉青相當不捨好友離世，透露連明月生前頑強抵抗病魔。(圖/中時資料照)

《白蛇傳》葉青相當不捨好友離世，在受訪時透露看到她生前生病那麼痛苦，走了或許是種解脫，但這個消息實在太過突然，本以為很有活下來的機會，也看到連明月想要活下來的勇氣與力量，「想不到他說走就走，她住院也一個多月了，我都不敢去醫院看了她，真的很不捨，我們團體大部分都有來，楊懷民、林美照、石惠君，還有導播，因為我們以前都像一家人，聽到她走，大家都很難過。」