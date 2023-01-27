被封為歌仔戲國寶的藝人連明月去年動了換肝手術後，本月16日突傳因心臟積水驟逝，享壽70歲，先前曾透露健康惡化、住進加護病房，一度準備等待換肝手術，但還是傳來驟逝消息，告別式於今(27)日舉行，不少圈內好友都前來送最後一程。
藝人連明月去年底因肝硬化傳出病危，手術結束後，兒子一度替母在臉書報平安，本以為換肝成功挺過難關，豈料過年前突病重離世，令人相當錯愕不捨。今（27）日她的告別式演藝圈好友都前來致意，像是鳥來嬤吳敏、曾一起合作《白蛇傳》的搭檔葉青、林美照、楊懷民也都一早就到現場。
《白蛇傳》葉青相當不捨好友離世，在受訪時透露看到她生前生病那麼痛苦，走了或許是種解脫，但這個消息實在太過突然，本以為很有活下來的機會，也看到連明月想要活下來的勇氣與力量，「想不到他說走就走，她住院也一個多月了，我都不敢去醫院看了她，真的很不捨，我們團體大部分都有來，楊懷民、林美照、石惠君，還有導播，因為我們以前都像一家人，聽到她走，大家都很難過。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。