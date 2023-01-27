一年減掉60公斤，等於一個月要減5公斤，究竟怎麼辦到的？醫師分享個案實例，該名患者只是遵循他的4句口訣，持之以恆地做了一年，幾乎減掉一個成年男子的體重。

減肥專科醫師邱正宏在《健康2.0》表示，門診時曾遇過一名患者，對方就診不是為了減重，反而秀出蝴蝶袖，「他的皮就像個袋子一樣」。經詢問，患者直言曾胖到120公斤，卻只用了一年，就減掉一半體重。

邱正宏再問他用什麼方法瘦下來，對方回「邱醫師是你教我的」，邱一臉疑惑，「我又沒見過你，怎麼教你」，最後才知道他跟著網路影片照做，短短一年效果驚人。

邱正宏把影片內容精簡成4句口訣：「先戒飲料和甜食、澱粉換成蛋白質、若沒時間常運動、坐時腳要抬一隻」。

邱正宏進一步解釋，肥胖者必須先檢視自己除了三餐，是不是還會在餐間喝含糖飲料或吃點心，這些都是額外的熱量。他建議平常坐辦公室的人，有機會站就不要坐，如果一定要坐著，可一隻腳離開地面，騰在空中幫助肌肉收縮。