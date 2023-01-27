新北市市長侯友宜以45萬票差距、29行政區全拿驚人成績，打倒對手林佳龍高票連任，更在各2024總統大選相關民調奪冠，引發外界關注。前民進黨立委郭正亮認為，中廣董事長會率先宣布參選總統，目的是不讓國民黨主席朱立倫抱有任何一戰的慾望與希望，同時也是在逼朱提出一套產生總統候選人的方法。此說法引熱議，大批網友則對朱相當不滿，痛批他絕不能參選，否則藍營必輸無疑。

郭正亮25日在《中天新聞》政論節目〈綠也掀桌〉談到2024總統大選，被主持人李珮瑄問到，聽說朱立倫頗有一戰的慾望？回應表示，不會有人讓朱有這個機會，因為從所有民調來看，朱明顯輸給侯友宜。

郭正亮更預測，趙少康會比較早宣布參選，因為他要逼朱立倫做決定；趙主要的功能，在於逼朱提出一套產生總統候選人的方法。此外，郭強調，侯友宜並沒有落跑的問題，因為他已經當得夠久了，7年副市長、4年市長，沒有人會認為他落跑。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「朱要是執迷不悟那只害國民黨下市解散」、「沒他的戲」、「朱立倫應該知所進退！不要出來害黨害台了！」「朱立倫，不要再來亂了」、「國民黨就該像趙少康、張亞中先生一樣，有謀略有膽識地表態。想選就大大方方站出來，不管最後是不是自己脫穎而出，都參與一個公平合理的初選過程，不要再搞宮廷內鬥那一套」。