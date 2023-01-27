台中一名人妻與丈夫結婚6年，她在剛結婚數個月後就發現對方外遇，小三還曾傳訊息問丈夫她的床上功夫如何，還說等到對方離婚後「我為你在床上小洞洞裡療傷」，稱「洞穴的水是消毒的，傷口好得快」，之後更嗆正宮「你老公在你住院時，和我去開房做愛」，正宮最後崩潰訴請離婚，法官判准。

判決書指出，妻子提出丈夫與小三的MESSENGER對話紀錄，丈夫說「離婚後，我在床上跟妳說她在床上是怎樣」，小三則問說「是否躺著不動都會讓男人宵魂」還說「離婚了，我為你在床上小洞洞裡療傷」，還說離婚後的傷口，她可以幫忙療傷「洞穴的水是消毒的，傷口好得快」。

該對話紀錄中，丈夫對小三說捨不得2人做秘密夫妻，想做公開的；此外，正宮還公開與小三的對話，小三說「你怎麼不去死，你老公在你住院時，和我去開房做愛」，正宮衛此向法院訴請離婚，但丈夫堅稱是女子在臉書毀損他的名譽，稱他始亂終棄，他在香港時已告過對方誹謗。

法官認為小三已在對話中承認與男子發生性行為，可見正宮的主張為真，人夫所辯不足採信，此外遇已導致妻子身心受創，夫妻倆情感已消磨殆盡，賴以維持夫妻關係應有的互敬、互信、互諒、互愛等誠摯及情愛基礎也蕩然無存，此事應歸責於男方，最終裁定准許妻子的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。