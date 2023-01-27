台灣時間2月18日至20日於爵士主場Vivint Arena將舉辦NBA全明星周末，其中壓軸登場的全明星賽，27日公布東、西區2隊先發名單，湖人詹姆斯（LeBron James）及公鹿「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）分別擔任隊長，這是詹姆斯生涯第19度入選全明星賽，超越布萊恩（Kobe Bryant）18次，追平了「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）19次的紀錄。

這也是詹姆斯第6度擔任全明星賽隊長，根據湖人記者寇沃（Michael Corvo）推特表示，詹姆斯擔任隊長時已經拿下5勝的不敗戰績。西區先發陣容為勇士柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯、鵜鶘錫安威廉森（Zion Williamson）及金塊約基奇（Nikola Jokic）。

以往在明星賽打得特別賣力的字母哥，這次獲得了東區第一高票，也是睽違3年再度擔任明星賽隊長。東區先發陣容為籃網厄文（Kyrie Irving）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、字母哥、籃網杜蘭特（Kevin Durant）及塞爾提克塔圖（Jayson Tatum），而籃網成為本屆明星賽唯一2位球員入選先發的球隊。

與過往明星賽不同，這次隊長選人時間是在20日的比賽開打前，將會在場上直接進行挑隊友的動作，而替補名單將由東、西區總教練來決定，將會在2月4日公布。本屆也有許多遺珠之憾，目前以平均33.4分排在得分榜第2位的七六人恩比德（Joel Embiid）、灰熊控衛莫蘭特（Ja Morant）及塞爾提克傑倫布朗（Jaylen Brown）都無法進入先發名單。