物價上漲，不少人勒緊褲袋生活，一名女網友表示，為了要省錢，她不是買即期品吃，就是靠著一條白吐司撐一周，這樣一來每月伙食費可以控制在5000元以下，也很好奇大家為省錢可以多瘋？引起網友討論，其中有位省錢達人，靠著3招把每個月的餐費控制在4000元以內。

一名女網友近日在Dcard上分享，她為了省錢，每天不是衝超市買特價即期品來吃，就是在全聯買白吐司，一條可以吃一整周，按照她自身經驗，這樣一個月的伙食費可以壓在5千元以下。她也好奇詢問「大家為了省錢，做過最瘋狂的事是什麼？」

貼文引起網友討論，「把時間都拿去打工就可以省很多電費」、「住家裡免房租，超級省錢」、「到超商當乞丐超人，但不是買來當晚餐，而是當隔天的午餐」、「買乾糧餅乾來吃，一個月只花6000元，被說是瘋子」、「幾天不吃飯，後來習慣了就不怎麼吃，大約一周吃3天，3天以上基本上一天都只有一餐，然後時間完全看心情」。

另有省錢達人分享，想要省錢就要勤跑菜市場，買超商或大賣場的即期品，然後從家裡面拿一些米或麵等主食，天天自己煮，每個月伙食費都控制在4000元以內。