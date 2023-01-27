中國駐舊金山總領館網站當地時間1月26日消息，駐舊金山總領館發言人就加州半月灣發生7死1重傷嚴重槍擊事件答記者問稱，此次遇害人員中有5名中國公民。館方強烈譴責這起槍支暴力事件，深表哀悼，並誠摯慰問死傷者家屬。

中國駐舊金山總領館稱，有媒體提問，1月23日下午，加州半月灣地區發生嚴重槍擊事件，造成7人遇難、1人重傷。請問傷亡人員中是否有中國公民？總領館對此有何回應？

總領館發言人回應表示，「中國駐舊金山總領館對1月23日發生在加利福尼亞州半月灣的嚴重槍擊事件深感震驚和痛惜。」

「根據最新掌握的情況，此次遇害人員中有5名中國公民。我們強烈譴責這起槍支暴力事件，謹向遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。」

「我們正與美方相關部門保持溝通，跟蹤瞭解案情調查進展情況。同時，我們已與大部分遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助。」

據報導，美國加州在農曆新年期間連續爆發槍擊案，導致重大傷亡，過去曾有「小台北」之稱的南加州洛杉磯蒙特瑞公園市（Monterey Park）一家交誼舞舞廳，21日晚間槍擊案造成11人喪生，2天後，舊金山附近聖馬提歐郡（San Mateo County）半月灣社區一個農場，又連爆槍擊案，導致7人死亡，包括6名成年男性和1名成年女性，有亞裔、也有西班牙裔移民。

聖馬提歐郡警長柯普斯（Christina Corpus）說，半月灣市槍擊案是工作場所員工不滿情緒導致的暴力事件。法院檔案資料顯示，67歲的凶嫌趙春利（Zhao Chunli）曾因餐館同事指責他打人和發出死亡威脅被法院發出過禁制令。