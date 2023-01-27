資深媒體人狄志為時常受邀參加談話性節目評論時事，也常在臉書上發文分享生活大小事，26日為新年初五開工日，他在臉書以《初五開工為什麼要這樣呢？》分享看見一位女客人因為折扣價差而對著店員大小聲的場面，認為：「給人留一個退路，對自己沒有壞處。」指出不必為此傷了和氣。

狄志為26日在臉書上發文，表示看見一位女客人和店員的爭執現場，指出女客人認為折扣金額分開計算與加總之後再折扣的不同算法，會產生一塊錢的金額價差，直言：「你們的折扣算法有問題，超商每天的來客數那麼多，每個人都A一塊錢，難怪你們會賺，做生意不可以這麼不老實。」並強調：「我不是在乎這一塊錢，我在乎的是你們怎可以這樣欺騙消費者。」和店員對峙10分鐘左右，最後只能以她的計算方式，將每份商品分開開發票給她，才結束這場消費糾紛。

對此，狄志為表示：「若覺得制度有問題，應該去向總公司反應，而非在此對著一個小店員發飆。」提到大過年的不必為了一塊錢傷和氣，「一方面讓自己不開心、二方面讓工讀生店員心中留下陰影、三方面讓後面的客人為了她不爽。」指出：「正能量一點，世界會更美好。」更暖心向店員喊話：「請記得有很多人為你打氣，別因此對人性感到失望。」

貼文一出後，引發網路熱議，不少同為服務業的網友紛紛留下自己的想法，指出：「其實凡事多為別人想一下也就過了！」、「同樣是服務業需要互相體諒」、「台灣就是服務業太謙卑，在奧地利都會被直接說Es tut mir leid , aber ich kann nichts machen (我很遺憾，但我無法為妳做什麼）。」