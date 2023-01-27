藝人Paul（朱柏仰）在演藝圈有「生活玩家」之稱，與小17歲的老婆咪咪結婚至今6年多，育有2女，一家四口感情深厚。日前，夫妻倆上節目分平常如何帶小孩，媽媽代表們直抱怨爸爸帶小孩簡直一團亂，越幫越忙，身為爸爸代表的Paul則反駁，爸爸帶小孩有自己的一套邏輯，表示：「不是爸爸們帶小孩一團亂，只是媽媽不懂爸爸的用心良苦。」

Paul在節目上分享前陣子台北一直下雨，他趁著假日帶全家到南部旅遊，南部天氣艷陽高照，氣溫還有30度，一進飯店Pual就帶著女兒去游泳池戲水，老婆咪咪卻覺得女兒很冷、穿著麼少會感冒，一直在旁邊瞎操心，Pual表示當天天氣明明就很好，甚至還有點熱。

咪咪則在一旁反駁Paul其實是把女兒騙下水的，而且女兒一下水就有說好冷，直呼Paul「根本把女兒當作海軍陸戰隊在訓練」，過沒多久，女兒受不了水溫就上岸休息了，現場工作人員還貼心拿熱水給小朋友取暖，氣得咪咪大翻白眼。Paul還認真主張，洗冷水澡會讓皮膚變細緻、身體也會變得更健康，現在女兒太嬌弱是因為洗熱水澡，一番言論笑翻不少觀眾。