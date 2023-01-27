巴西總統魯拉昨天會晤烏拉圭總統拉卡耶，承諾加強討論南方共同市場與歐盟的貿易協定，希望說服拉卡耶放棄與中國達成貿易協定。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）昨天參加「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）高峰會後抵達烏拉圭，主要任務是說服拉卡耶（Luis Lacalle Pou）放棄至少從兩年前就開始與中國談判的自由貿易協定。巴西政府認為，這項協定可能代表南方共同市場（Mercosul）的「毀滅」。

南方共同市場與歐盟的貿易協定於2019年簽署，但尚未生效，因為它需要得到所有相關國家議會批准。在這段期間，法國等國家也批評巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的環境政策，阻礙協定進程。

巴西政府消息人士指出，巴西將向烏拉圭提供一些交換條件，試圖勸阻拉卡耶加入與中國的協定，例如重啟連接獲使巴西和烏拉圭受益的橋梁、鐵路和水路等基礎設施工程；巴西恢復提供促進南方共同市場內部計畫基金；巴西不會再單方面降低南方共同市場以外產品進口關稅的承諾。

南方共同市場由烏拉圭、巴西、巴拉圭和阿根廷共同創立於1991年，委內瑞拉於2012年加入該經濟體，但因不遵守議定書規定，自2016年起被暫停成員資格。玻利維亞在2015年簽署加入協議，但沒有投票權。

南方共同市場的主要規則包括採用共同對外關稅（TEC）和阻止成員國單獨簽訂貿易和海關協定，理由是如果其中一個成員向南方共同市場以外的國家提供更有利的貿易條件，則無法維持該經濟體的統一性。這一點正是南方共同市場目前的主要爭議。

至少自2021年以來，由傳統右翼政治家拉卡耶領導的烏拉圭政府一直在與中國談判簽署自由貿易協定，讓中國產品進入烏拉圭時支付的進口稅低於南方共同市場內部的進口稅，而這可能會阻礙該經濟體的運作。

在波索納洛執政期間，巴西一直避免公開批廷烏拉圭的態度，但去年11月，巴西、巴拉圭和阿根廷在一份聯合聲明中宣布，如果烏拉圭與中國的協定取得進展，他們將採取適當的法律行動。

隨著今年巴西政權更迭，巴西外交部開始發出新的訊息，表示該協定將不受歡迎。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）本月稍早接受「聖保羅頁報」（Folha de S. Paulo）訪問表示，烏拉圭與中國的協定可能「摧毀」南方共同市場。

儘管如此，24日拉卡耶在「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」高峰會記者會上重申烏拉圭有意推進與中國的自由貿易協定，如果由南方共同市場推進那更好，因為巴西、烏拉圭、巴拉圭和阿根廷共同擁有的力量更大。如果不成，烏拉圭將與中國展開雙邊貿易協定談判。

巴西前外交部長、現任魯拉總統特別顧問阿摩林（Celso Amorim）說，巴西尊重與烏拉圭與中國的關係，但南方共同市場利益也需要維護。（編輯：林憬屏）1120127