前副總統陳建仁即將出任行政院長，盛傳副院長一職則為桃園市前市長鄭文燦，引發外界對綠營內部角力的討論。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「仁燦」內閣意味著，總統蔡英文辭去民進黨主席2個多月後又要「重出江湖」了，一齣讓觀眾目瞪口呆的權力大戲即將上演。此說法掀熱議，網友對蔡的權力慾望相當驚訝，不僅諷刺她是「綠營女戰神」，更對其布局大感不解。

游盈隆26日在臉書發文表示，傳聞中備受關注和質疑的陳建仁、鄭文燦搭檔出任正副院長，似乎大勢底定。這2人組閣傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是蔡英文要在剩餘任期內全面貫徹權力意志，不論任何風險或阻擋。蔡遭遇2022羞辱性地方選舉挫敗，辭去黨主席2個多月後，現在已經要高唱「重出江湖」了。

游盈隆指出，從許多蛛絲馬跡可看出，蔡英文鋼鐵般的權力意志已經浮現，在剩不到16個月的任期中，她渴望站上第一線，不願再像蘇貞昌內閣時代那樣，不能為所欲為，太痛苦了。蔡利用雄厚政治資源整合已鬆動的黨內各派系勢力，因為在她眼中，這個黨靠執政價值（權位和利益）去整合，遠比靠價值理念有效多了，而且早已屢試不爽。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「蔡英文以前暱稱古墓派小龍女，原來權力慾望強成這樣，原來她才是正港『綠營女戰神』」、「不懂她為何那麼討厭賴清德？她的派系感覺也沒多壯大，拚成這樣令人費解」、「快下台了，還不知道自己有多討人厭嗎？明年等著身敗名裂吧」、「天作孽猶可違，自作孽不可活。2024，請全面下架民進黨救台灣」、「笑死人！等於全沒換只是『互換？』哄騙台灣公民！」