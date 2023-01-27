過年期間不少人會買刮刮樂試手氣，刮中小獎後還會「續拗」，買下一張刮刮樂或彩券，但易經命理老師高煜霖提醒別這麼做，此舉可能會破壞自己的財氣，甚至將「財運」拱手讓人，另外他還加碼分享7招用財運生財氣的方法。

易經命理老師高煜霖在臉書粉專指出，不論刮刮樂或彩券的中獎金額多寡，都是老天爺賜予「財運」的徵兆，若拿去「續拗」買下一期彩券或刮刮樂，可能會讓自己的財運拱手讓人，破壞好財氣，若續買還中獎的話，就要小心「橫發必有橫禍」，中小額獎金時千萬別心想「蛤，怎麼那麼少！」，否則會趕走財運，另外他還分享7招用財運生財氣的方法。

1、 當天若遇到開心或好的事情，心情感到莫名興奮時，建議順路到彩券行，買一張彩券或刮刮樂，試試手氣。

2、 如果有計畫購買彩券或刮刮樂，可以參考生肖三合、六合的「日」和「時」買，例如肖兔，則找「戌日、亥日、未日」的「戌時、亥時、未時」買，以此類推。

3、 中小額獎金者，建議盡量回到購買的彩券行兌換獎金，意在將好的財運、財氣，延續帶回住家或職場的概念。

4、 兌換來的「獎金」要原封不動帶回家，或帶到營業場所，放置於「財位」、「財庫」的抽屜或保險箱內，主要是為了建構「財運」生「財氣」的磁場。

5、 如果毋須急用這筆獎金，就算是百元內也可以，建議「全數」放到隔年「開春」後，再取出花用，若是急用的話，至少要放一張紙鈔至隔年開春。

6、 如果想要延續好運，繼續買彩券、刮刮樂，建議至少隔「一旬」（10至12天）再購買，而且不要拿「獎金」的現鈔買，避免好的財運，拱手讓人。

7、 同年度多次中獎者，一律比照這些方式即可，獎金可持續投入，放到「財位」、「財庫」抽屜或保險箱內。