北京故宮北院開建 專家解答世界最大宮殿群開分號。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端27日報導，北京故宮始建於明永樂年間，已有603年歷史，1925年故宮博物院正式成立至今也98年了，很快就要有分院，2022年12月30日，立項籌備已近10年之久的故宮博物院北院區正式動工。專案位於北京西北郊，海澱區西北旺鎮的西玉河村。南側臨水，北面疊山，建築面積超過10萬平方米。距離故宮博物院30多公里，大概需要一個小時車程。專案總負責人指出，目前故宮北院正在加緊建設，爭取用三年時間，在2025年故宮博物院建院100周年時，全面建成。

故宮博物院黨委書記、副院長、故宮博物院北院專案總負責人都海江說，北院區項目不是採用把故宮的古建樣式直接搬去的這種模式，它是現代化博物館，借鑒了故宮一些元素，建成後是一座簡潔、厚重、大氣的博物館。

都海江稱，故宮占地72萬平方米，大小宮殿七十多座，房屋九千餘間。建分院是因每年故宮本院展覽文物數量不到1萬件，北院區建成後，每年展覽文物可到2到3萬件。

據瞭解，故宮博物院共有文物186萬3404件，北院建成後，展覽展出條件將得到根本性改善和提升。

都海江說，故宮展出很多文物，像書畫是有季節性，雨季不能展，冬季不能展，夏季也展不了，因書畫對溫度、溼度環境要求更高。有很多絲織、棉質文物等都沒有展出，因為環境不夠，條件不夠。必須建立現代博物館來展示這180多萬件文物。新博物館建成後有12個展廳，大概35000平方米展廳面積。

都海江表示，故宮博物院承載東西太多，古建築裡面，還有很多（古建）在裡面辦公，還有很多的（古建）變成了庫房，這些都是不安全因素。實際上北院區建設是解決本院安全問題的最大因素，包括文物和古建築安全，參觀觀眾安全，可移動文物安全。

目前，故宮已開放面積約占總體面積75％，而故宮北院建成，將最大限度騰退故宮內被辦公和文物儲存占用的古建空間。同時，很多對溫度、濕度、光照等條件要求較高，需要防蟲、防蛀、防氧化，甚至需要放置在特殊氣體內的文物，新建的故宮北院也可以提供更好的儲存條件。

都海江指出：故宮必須要有個現代化庫房，在北院區項目建設裡，庫房建設都充分考慮。並不是說把本院所有文物全部搬到北院去，所以這兩個庫房各自根據環境條件要求，存放不同文物。

故宮文物修復傳統工藝技術門類最全，其中「古書畫裝裱修復技藝」「古書畫人工臨摹複製技藝」，及「中國青銅器傳統修復、複製技藝」均是中國國家級非物質文化遺產。

都海江認為，應該說這個「文物醫院」還是非常先進，但有兩個問題現在解決不了，一個修復數量還是有限，每年只能修復幾百件文物。第二個很重要的是一些大型文物，無法在這裡（故宮博物院）修復。

文物修復與研究是故宮重要職責之一，北院建成不僅能提供超大空間，還將為大型文物修復配備相應的吊裝設備，並提供專門通道等特殊保障。此外，對文物修復感興趣的朋友，未來還可以在故宮北院體驗。不僅僅知道文物修完的結果，也讓觀眾看到修復文物過程，來體驗工匠精神，體驗精湛的技藝，比本院更開放。

座標西玉河村 故宮北院選址有何講究？

都海江稱，這是個很特殊的位置，地名叫崔家窯，有三口窯址，是清代的窯址，過去就是給紫禁城造磚、瓦、琉璃構件等，是紫禁城過去重要的原材料生產基地，和海澱區的三山五園相互映襯。

明清時期，紫禁城外也有很多皇室休閒空間。所謂三山五園，指的是香山、玉泉山、萬壽山、暢春園、圓明園、清漪園、靜明園和靜怡園，均在北京海澱區範圍內。

相關負責人介紹，故宮北院項目總用地面積11.56公頃，總建築面積10.2萬平方米。整體建築南面臨水，北面疊山，金頂建築形成一條軸線，作為整個建築體量的中樞，紅牆黃瓦的故宮元素凸顯。北院區擬建成文物展示中心、文物修復中心、文物展廳、文物周轉庫房，及宮廷園藝中心，並將設立國際文物修復平台和非物質文化遺產工作室。