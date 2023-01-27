猴硐礦工文史館位於新北市瑞芳區，由一群老礦工出錢出力創辦，他們自己也擔任導覽員，讓民眾彷彿回到台灣60、70年代，了解台灣煤礦輝煌歷史，但因瑞芳多雨、房屋老舊，靠著市府社會局、勞工局等跨局處合作，媒合善心人士捐款、新北工會行善團協助修繕，讓民眾重新認識猴硐之美，每月到訪遊客超過2000人次。

位於瑞芳的猴硐礦工文史館，展示、保存當年礦工的艱辛勞動的歷史文物。因地區潮濕多雨，加上房屋老舊常有漏水、油漆剝落的情況，不利於文史資料的保存。

文史館由老礦工以非營利方式營運，沒有多餘經費修繕，所幸經由新北市社會局媒合「南風慈善關懷協會」理事長許淑峰捐助經費，勞工局聯繫「工會行善團」，進行會勘、協助修葺損害的場館，跨局處合作，讓猴硐礦工文史館得以有更完善的場域。

猴硐礦工文史館以瑞三本坑事務所及附近場域作為文史館的展覽空間，在地協會及熱心的耆老努力推廣礦業文化及活動宣傳，每月到訪遊客超過2000人次。

值得一提，新北工會行善團結合職業工會的本業職能及人力資源，除了弱勢家戶的居家修繕，也長期協助民間組織，提供捐款、捐物、捐血、驗光配鏡、造型義剪、口腔義診、老人共餐、舒壓按摩、公益表演等行善活動。成立11年來，新北工會行善團造福了逾7萬多人次。