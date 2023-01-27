民進黨台北市議員王世堅因逆風發言，引發黨內不滿，更傳出有基層喊話要求開除他。民眾黨主席柯文哲則在網路節目中邀王世堅加入民眾黨，由於王世堅曾說若柯文哲要跟他「政治聯姻」，他就要跳海以死明志，柯文哲表示，王世堅都跳過這麼多次了，就再跳一次而已。網友對此表示「讚喔！把民進黨少數幾個還有人性的挖走」、「無黨無派最好，我支持他不入任何黨」。

王世堅被視為頭號「柯黑」，但兩人在《炎上BURN》的互動，引發議論，王世堅9日時表示，若真要和柯文哲「政治聯姻」的話，他寧死不屈，「要跳海以死明志」。然而，柯文哲昨(26)日在民眾黨YouTube頻道節目《踢批批開講》的過年特輯中提及，再度邀請王世堅加入民眾黨，並表示王世堅之前都跳海這麼多次了，再跳一次而已，「加入民眾黨再去跳海就好！」

對此，網友則紛紛表示「讚喔！把民進黨少數幾個還有人性的挖走」、「無黨無派最好，我支持他不入任何黨」、「王世堅這種監督力道真的是很猛，如果能夠當立委才是百姓之福，前提先退黨」、「嘴賤，別糟蹋了扶龍王，也不一定每個人都和柯文哲一樣，過了河就拆了橋」、「國民黨應該延攬」。