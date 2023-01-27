面試眉角多，一名網友分享，某天吃飯時撞見神奇的面試現場，一個20多歲的年輕女孩要應徵餐廳服務生，竟然帶著媽媽一起出席面試，期間媽媽還不斷開口問工作細節，讓他驚訝又不解，因為女孩應該不是身心障礙者，為何應徵工作要帶媽媽一起，引起網友熱議，不少人笑歪直呼，深怕別人不知道自己是媽寶？

一名網友近日在PTT上分享，到某間餐廳吃飯，隔壁桌坐了一對母女和餐廳經理，仔細一聽發現是女孩在面試外場服務生，而女孩看起來已經20多歲了，應對正常，對話中也未提到是身心障礙者，讓她很不解為什麼女孩面試要帶媽媽出席？

原PO表示，面試帶媽媽去就算了，整個面試過程中，女孩除了必要回答的問題，其他時間都是媽媽在確認工作相關細節，讓他看了嘖嘖稱奇，覺得實在太神奇了，也很好奇這個女孩最後有沒有被錄取。

不少網友看傻直呼，這是最高等級的媽寶？遇到這款絕對不會錄取吧！「這種一定不錄取啊！媽寶」、「如果上工了，媽媽三不五時來探班？」、「這是深怕別人不知道自己是媽寶」、「之前碰到媽寶員工，只要稍微晚下班，爸媽就會打來問小孩的下落」、「真的遇過欸。還是爸媽幫忙回答問題」、「10幾歲的未成年工讀生有家長陪，勉強可以接受，20幾歲還這樣，真的就謝謝不聯絡」。

另有網友推測，會不會是女孩的家長和餐廳主管是朋友，這樣算是介紹工作，所以媽媽就順便一起出席，到餐廳吃個飯，然後和朋友聊聊女孩的工作內容。