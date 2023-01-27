一名女員工在初五開工時幫忙公司貼春聯，用梯子張貼橫批，沒想到橫批竟貼在鐵捲門上，鐵捲門一放下，橫批馬上「降到地面」，照片曝光笑翻眾人，網友笑說「老闆開工迎財神，看見員工如此優秀，感動的流下淚來」，也有網友笑說「原來福星也會低照」、「在地財神」、「福星總是需要休息」。

該名網友在臉書「爆廢公社」分享2張近日瘋傳的照片，一名女子用木梯在一處門口幫忙貼春聯的橫批「福星高照」，沒想到下張照片，該春聯竟「在地上」，原來春聯被女子貼在「鐵捲門」上，鐵捲門一關上，春聯則馬上被帶到地上，原PO發文笑說「老闆開工迎財神，看見員工如此優秀，感動的流下淚來」。

一名女員工在昨（26）初五開工時幫忙公司貼春聯，用梯子張貼橫批，沒想到橫批竟是貼在「鐵捲門」上，鐵捲門一放下，橫批馬上「降到地面」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「在地財神」、「在地福星」、「這樣福星才會動，每天都上上下下的靈動」、「沒關係啊，開門的時候，就會慢慢的福星高照了」、「福星降臨至門口，真是好預兆」、「起碼明年不用爬梯子撕，聰明」、「原來福星也會低照，照顧底下的人」、「福星總是需要休息」、「我就問，當時辛苦拿樓梯是在為誰忙碌」。

據了解，春聯分成上下聯和橫批共3張，貼家中大門口即可，不需要每個門都貼，上聯最後一字為仄聲（注音三聲、四聲），下聯最後一字為平聲（注音一聲、二聲），若上下聯最後一字平仄聲相同，用台語發音辨別，而張貼順序為「先貼右邊上聯，再貼左邊下聯，最後貼橫批」。