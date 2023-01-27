今年春節檔電影來勢洶洶，舉凡《阿凡達：水之道》、《窒友梅根》、《山中森林》等多部電影都有著不俗的表現。其中由知名漫畫改編的電影《灌籃高手The First Slam Dunk》更是引爆網路討論聲浪，在台票房上映僅6天就突破億元大關，截至目前已累積逾2億元的數字，此外，在日本部分票房接近90億也直逼百億元大關。

《灌籃高手The First Slam Dunk》在台上映12天，票房已突破2億，成為2023年首部突破2億元的作品。其中，該電影版由漫畫作者井上雄彥親自操刀，改以「宮城良田」的視角，描繪出動畫版中未能呈現出來的經典賽事「山王戰」，對此井上雄彥更指出電影名「The First Slam Dunk」的涵義便是想讓對於已經看過漫畫、知曉結局的觀眾們也能有如「初見」般的感動。

灌籃高手在台票房目前已突破2億元。(圖／翻攝自台北双喜電影臉書)

此外，《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》不只在日本當地以及台灣相當火爆外，更是紅到了南韓，連續蟬聯13天票房榜首，成為南韓2023年首部吸引多達100萬人次觀看的電影，該電影不只讓觀眾們回憶起童年時閱讀籃球漫畫的感動，更帶起新一波籃球相關商品的銷售熱潮，在南韓線上商城Gmarket中，自電影上映以來，籃球運動鞋以及籃球球衣的銷量都同比增長達3倍以上。

事實上，由於南韓引進灌籃高手漫畫版時正巧碰上政府排斥日本文化的時間，因此所有日文都必須改成道地韓文名字，在韓國人的記憶中，櫻木花道其實是「姜白虎(강백호)」，而電影版主角宮城良田則是「宋泰燮(송태섭)」，連湘北五人幫所在的學校也改成「北山高中」，濃濃的韓式風格意外出現獨特的文化差異現象。