受到PC晶片銷售暴跌衝擊，美國晶片巨頭英特爾（Intel）公布去年Q4財報未達預期，並發布悲觀財測，預估本季將出現虧損，消息一出，盤後股價慘崩逾9%，也拖累相關半導體股盤後重挫，超微大跌3.2%，輝達下殺2.4%，台積電ADR也跌0.55%。

英特爾公布去年Q4（10月至12月）營收為140.4億美元，較2021年同期衰退32%，連續4個季度出現下滑，Q4淨損為6.64億美元，每股虧損0.16美元，遜於2021年同期的淨利46.2億美元、每股獲利1.13美元。

而毛利率部分，英特爾Q4毛利率下降至43.8%，較2020年Q4的55.8%大幅下滑，該公司預估中期目標毛利率維持在51%至53%，而長期目標則是54%至58%。

整年來看，英特爾2022年營收達631億美元，較2021年下跌16%，調整後EPS為 1.84美元，遠遜於2021年EPS 5.30 美元。

至於財測展望，英特爾估今年Q1營收在105至115億美元之間，大幅低於市場預期的140億美元；每股淨損0.15美元，較市場預期的每股收益0.25美元落差極大。

英特爾先前估2023年PC市場出貨數量達2.7億至2.95億台之間，如今看法趨於保守，預期出貨量在區間下緣2.7億台。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，由於當前環境充滿不確定性，因此公司不公布全年財測，且預期今年上半年仍需面對大環境壓力。

英特爾周四（26日）收盤上漲1.31%，收在30.09美元，但在悲觀財測披露後，盤後股價暴跌9.7%。