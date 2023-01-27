大陸駐歐盟使團團長傅聰日前向歐盟執委會主席范德賴恩遞交國書。傅聰表示，合作始終是中國對歐政策的總目標；國際形勢越紛繁複雜，中歐關係的世界意義就越凸顯。中方願與歐方一道保持高層交往，恢復和推進中歐各領域對話與合作。范德賴恩則當面表達適時訪華的意願。

根據大陸駐歐盟使團官網消息，傅聰指出，中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開，向世界傳遞出的最重要資訊就是中國內外政策將保持連續性和穩定性，為中國對歐政策提供了堅實基礎和總體框架。

傅聰稱，中方高度重視中歐關係，友好始終是中國對歐政策的主基調，合作始終是中國對歐政策的總目標。中歐是維護世界和平的兩大力量、促進共同發展的兩大市場、推動人類進步的兩大文明，國際形勢越紛繁複雜，中歐關係的世界意義就越凸顯。

傅聰強調，中方願與歐方一道保持高層交往，恢復和推進中歐各領域對話與合作。中國駐歐盟使團和我本人願同歐盟委員會及其他歐盟機構通力合作，推動中歐關係取得新發展。

范德賴恩主席感謝習近平主席的問候，表明歡迎傅大使履新，表示歐盟重視中國的地位和作用，重視發展歐中關係。歐方願與中方保持高層交往，推進各領域對話合作，我本人期待能適時訪華，歐盟委員會願為傅大使履職提供便利。