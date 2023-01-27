●體味改變暗示「身體出狀況」？ 研究勸：「6種味道」飄出要警覺

身體體味的改變，其實是暗示各器官開始出現健康問題？若此前並無罹患狐臭、多汗症等問題，但身體卻突然飄散出難聞的氣味，須特別留意肝、腎；腸等器官正在「無聲抗議」。《潮健康》特地整理以下數項研究資訊，提供民眾參考，但以下內容並不能取代醫師診斷，若遇到極度不適仍建議立即就醫：

一、氨水或漂白水味：肝腎問題。《International Journal of Molecular Sciences》表明，腎臟的主要功能之一，為透過尿液排出毒素與廢物。其中人體攝取的蛋白質在體內分解成「氨」，再轉化為毒性較小的「尿素」。尿素通常會經由尿液排出體外。

不過，若有腎臟問題或腎臟疾病，恐導致腎臟無法正常清除尿素；而尿素在體內的積累容易形成「尿毒症」，導致口中呼出的氣味與汗水，聞起來會如同氨水或漂白水的味道。另外，在正常情況下，腸道產生的「氨」會在肝臟中代謝；而在肝功能衰竭狀態下，其無法將「氨」轉化為尿素或麩醯胺酸等無毒衍生物，同樣會導致氨在體內過度累積。

二、水果味或甜味：糖尿病酮酸血症。《The Journal of Biochemistry》研究指出，罹患糖尿病雖不會引起體味，但糖尿病併發症「糖尿病酮酸中毒」（DKA），會引起明顯的身體氣味。這種併發症較常發生於天生缺乏胰島素的病人身上，如第一型糖尿病患者。

研究表示，缺乏胰島素者的細胞中，葡萄糖水平容易低落，而這會使身體被迫分解脂肪做為能量來源。脂肪被分解後容易形成「酮體」，導致酮酸中毒，可能使呼吸帶有水果味和甜味。學界認為該氣味與腐爛蘋果、指甲油去除液的味道相近。

三、嚴重口臭：肺部或口腔問題。同為《The Journal of Biochemistry》刊載內容，研究指出早晨起床時，有口臭問題實屬常見；不過刷牙後口臭並未消失，要注意可能是肺部感染所造成，如肺炎、結核病容易使唾液與呼吸充滿異味。另外，口臭也可能是牙齦疾病或喉嚨感染、喉嚨痛的前兆。

四、糞便味：腸阻塞問題。《The Journal of Biochemistry》指出，小腸或大腸的阻塞雖不常見，不過可能引起嚴重問題。如體內的食物無法正常通過食道，甚至導致持續嘔吐、無法排便或嚴重腹脹。在特定狀況下，胃中的食物無法進入腸道，經胃酸分解後容易使口氣有糞便味，在嘔吐時更常出現。

五、嚴重尿騷味：尿路感染。《International Journal of Molecular Sciences》指稱，細菌若進入尿道，會導致尿路感染等問題。除了小便時尿液混濁、疼痛或灼痛外，尿液也有高機率充滿強烈的惡臭味。

六、魚腥味：陰道感染。美國CDC刊載指南說明，女性陰道中的細菌若過度生長，易引起「細菌性陰道炎」，導致大量的灰白物分泌物，並伴隨類似魚腥臭的氣味。少部分患者會因此感到發癢與不適。

●月經、流腳汗也會影響體味？ 專家：「這些食物」吃太多恐體臭

上述研究之作者、波蘭華沙醫學大學生理學與病理學專家Izabella Mogilnicka表示，如細菌感染、三甲基胺尿症、多汗症、砷中毒、腳汗過多、荷爾蒙變化或飲食習慣改變等因素，皆可能是導致嚴重體味的主因。飲食方面富含硫化物的食物如大蒜、洋蔥、捲心菜、綠花椰和紅肉，更容易形成口臭或體臭。

Mogilnicka也指出，女性月經期、更年期與懷孕時會導致雌激素波動，引起熱潮紅或盜汗，可能也會改變女性的體味。罹患特定疾病如多汗症、三甲基胺尿症也會影響體味，前者與甲狀腺功能亢進可能有關；後者則為罕見的遺傳疾病，可能自呼吸、尿液或汗液中散發出難聞的魚腥味。

最後，Mogilnicka強調，特定族群可能會有獨特的體味，有些體味會導致社交困難、並對生活質量產生負面影響。尤其特定體味的出現，或許暗示著個人的健康狀況已出現問題，民眾務必要特別留意，若體味伴隨相關症狀出現，應務必及早就醫並治療。

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