勝率不及5成的「紫金大軍」湖人還沒到絕望的程度，由於西區列強紛紛掉隊，湖人仍在追擊季後賽資格的範圍，透過與巫師交易換來八村壘後，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）表示球隊補強尚未結束，據美媒《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，湖人另一位交易目標也浮上檯面，就是騎士的第6人利維特（Caris LeVert）。

利維特身體狀況相當令人擔憂，他的右腳踝曾經受到嚴重扭傷，甚至在一筆交易案中前往醫院體檢，被檢查出腎臟有一顆與癌症相關的腫塊，幸好發現得早，因此身上的癌細胞並未擴散。利維特生涯平均得分為14.4分，投籃命中率為43.5%，而巔峰時期單季場均更能飆破20分，當利維特健康時，他確實是聯盟頂尖的搖擺人之一。

騎士先發後場加蘭（Darius Garland）、米契爾（Donovan Mitchell）漸漸成型，利維特多數擔任板凳第6人的角色，場均貢獻12.7分、4.0籃板及3.7助攻，雖然數據相比過往下滑許多，不過利維特本季繳出生涯新高的37.9%三分球命中率，對擅於組織分球的湖人球星詹姆斯（LeBron James）來說最適合不過。

阿米克也提到，利維特確實是詹姆斯最喜愛的球員，不過除了湖人之外，活塞、黃蜂、快艇及爵士皆對利維特表達興趣，得面臨其他4個對手的競爭。湖人朝思暮想的迪羅薩（DeMar DeRozan）始終拿不下來，更加年輕且同樣擁有得分爆發力的利維特是一個便宜的選擇。