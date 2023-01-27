女星鍾欣怡2014年與製作人老公孫樂欣結婚育有一女一子，今年一家四口飛往美國洛杉磯過年時，夫妻倆原預計要到餐廳用餐，不過當時鍾欣怡的第六感不斷告訴她不對勁，於是兩人便離開了，沒想到在離開後一小時同地區竟發生嚴重槍擊案，不禁讓她起雞皮疙瘩。

鍾欣怡日前於臉書上發文表示，一家人到洛杉磯的第二個晚上，就與跟老公到中國城用餐「但⋯⋯隨著我們越接近目的地，我就開始越不安，周邊的商家80%都休息了（我們到的時候其實也快8點了），好多地方空空蕩蕩的 人生地不熟的真的會怕怕的..」加上剩下有營業的餐廳不是大排長龍，就是一個人都沒有，因此她立刻與老公表示要離開，並決定外帶漢堡回家吃。

然而，她也透露，當時她的心裡總覺得不對勁「我就是覺得周圍有種詭異的氣氛，我甚至覺得下一秒～警察就會立刻出現」且要「出大事」的第六感超級強烈。

怎料，該地區在她們離開一小時後就發生10人死亡的嚴重槍擊案，且「有人是在自己的車上被射殺⋯⋯若是我們堅持在那裡用餐後才離開，那時間不就會恰巧 ⋯⋯不敢想⋯」最後，她提到，接下來的幾天LA仍不斷發生槍擊案「只能說出門在外，安全至上有了孩子後的我，不隨便輕易的冒險，稍有感覺不對就是離開現場」。