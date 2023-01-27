星星教授安格斯上遍各大綜藝節目，分享星座命理的觀點，廣受觀眾喜愛。日前他無預警宣布開刀，僅透露與心臟方面手術相關，他今(27)日透過社群平台報平安：「各位～我活過來了。」除了還原整個手術過程外，他透露自己是異常的體質病，這絕對不是最後一刀，積極正面表示：「只要心態健康，人就無敵。」

安格斯透露這次開刀比預期還要久，「由於九成昏迷，我聽到自己的名字，跟血型，跟有人喊血袋血袋，我想是失血了，於是我出來時是下午兩點半，最早一個進最後一個出。」而他進開刀房整整7個小時，也讓陪病者擔心了一下，不過他表示：「現今醫術發達麻醉極佳加上我自選的醫師滿分，我本人第一天倒是根本全昏的幾近沒記憶。」

安格斯對於自己第5次開刀，完全不緊張、不憂慮，不過麻醉退去後仍舊宛如痛到升天，「已分不清是心肺痛，肌肉痛，還是外在傷口痛，所謂撕心裂肺的感覺大概就是如此，比我過往數刀加起來還強大，疼痛指數9.5分。」至今仍未停止吃口服止痛藥，否則會無法入眠。

面對外界的關心，安格斯婉拒探訪，「因為很難看，就囉嗦地跟大家報告現況，身邊照顧我的人才真辛苦。」由於本身是異常的體質病，深知「這也絕不會是最後一刀」，但他樂觀表示，只要心態健康，人就無敵，「身體上的病痛，擊潰它就是！！！我好得很，你也要更好！」粉絲們紛紛在留言處為他加油打氣，祝福他早日康復。