蘇貞昌交棒行政院長！陳建仁認「接閣揆曾猶豫」 曝這2件事讓他耿耿於懷

蔡英文於今（27）日上午10時對外宣布新揆人選，昨日確定由新閣揆陳建仁、副閣揆鄭文燦與秘書長李孟諺籌組政院鐵三角。 陳表示，他的確對接任閣揆有相當的猶豫，主因除了得放下手上繁重的學術研究工作，另外就是，擔心自己無法承接蘇貞昌內閣的傑出成績，但國家有需要他仍願秉持「義無反顧」精神貢獻所長。

陳建仁在記者會上表示，台灣走過非洲豬瘟與百年大疫，且推動了許多有效的方案和政策，讓台灣在疫情期間不僅經濟發展，在社會安定方面都受到了國際矚目。蘇貞昌內閣團隊，行動果敢、很有效率，因此得到了公眾的信任，一直得到了很高的民調滿意度。

陳建仁坦言，蔡英文向他徵詢出任行政院長時，他確實有相當的猶豫，因為必須放下手上重要的學術研究工作，還有許多國際學術交流合作的計畫要進行，且誠然要延續蘇貞昌如此傑出的成績，他也擔憂自己無法挑下如此重擔。但全球與台灣都面臨疫後堅韌重建的必要性與挑戰之際，大家必須放下自我，思考該如何承擔為台灣付出。

陳建仁強調，如今在蔡英文任期的最後一哩路，需要他來共同承擔的時候，他有一種「義無反顧」的心情。他真的非常熱愛研究工作，每回受邀出席公共服務工作，對他來說都是意外的生命旅程，他有幸生活在如此自由民主的國家，也受到這個國家的栽培，所以當國家有需要時，他都非常樂於貢獻自己的專長。