新北五股一名21歲男子昨（26日）開車載著一男一女上高架聯絡道，沒想到竟一路逆向撞上60歲老翁，老翁當場死亡，男子與一名女乘客重傷昏迷，另名乘客則輕傷，警方事後進行酒測，21歲駕駛酒測值竟高達1.08mg/L，已達公共危險程度，後續警方將依法究辦肇事責任。

新北五股昨日發生嚴重車禍，21歲李姓男子駕車載著2名乘客，從新五路三段往新五路二段上高架聯絡道，沒想到他竟將車開到對向車道逆向行駛，當場與60歲黃姓男子所駕駛的車輛對撞，黃男當場失去生命徵象，送醫不治，李男也身受重傷，同車2名乘客也分別受到輕傷，皆送往醫院急救。

21歲男子竟逆向撞上60歲老翁，老翁當場死亡，男子則重傷昏迷搶救，警方事後進行酒測，21歲駕駛酒測值竟高達1.08mg/L。（記者郭吉銓攝、翻攝照片）

事發照片曝光，李男駕駛的三菱轎車車頭幾乎完全毀損變形、輪胎飛出，可見當時衝擊力道相當大，李男與黃男一度受困在車中，警消獲報趕抵現場後展開搶救，約30分鐘後便將2人救出送醫。由於嚴重車禍，警方一度封鎖高架，平面道路出現雍塞情形。

其中遭撞的黃男當場失去生命徵象，送醫急救後仍宣告不治身亡，而李男救出時則意識模糊，另2名乘客則肢體疼痛、意識清醒，皆送醫急救；李男的酒測值經抽血換算為1.08mg/L，已達公共危險程度，後續警方將依法究辦肇事責任。

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