新北市板橋區鹽酥雞攤商施姓女子昨（26）日凌晨返家時，粗心將春節期間營業所得8萬9000元放在機車座墊上即離開，下午想起急忙前往查看，現金早已不見蹤影，施女向板橋警分局報案，警方調閱監視器，查出涉嫌取走現金的49歲吳姓男子身分，隨即通知吳男到案並將款項全數追回，依法將吳男送辦。

攤商營業所得放機車上遺失 板橋警迅速尋回

據了解，施女26日凌晨3時騎機車到僑中一街停車，順手將裝錢的夾鍵袋放置在旁邊的機車座墊上，停好機車後便直接離開，粗心的將8萬9000元遺留在現場，直到當天下午才發現錢不見，下午5時許急忙向警方報案。

施女焦急表示，款項是春節期間經營鹹酥雞的營業所得，其中還包括要繳付的貨款，若無法找回不但是落到白忙一場，還積欠廠商貨款，損失慘重。

警方調閱監視器畫面，發現夾鏈袋遭1名男子從機車坐墊上拿走，隨後循線查出該名吳姓男子身分，立即通知吳男到案。吳男坦承涉案，並將款項全數歸還，偵訊後，警方依竊盜罪嫌將吳男函送偵辦。