「促消費」將成今年中國經濟止跌回升的重中之重。中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，從中長期看，有三個指標的提升是當務之急，包括居民人均可支配收入占GDP的比例提升、居民消費占GDP的比例提升，以及中等收入人群占總人口的比例提升。

張燕生接受澎湃新聞專訪時指出，過去三年影響消費的核心問題是居民資產負債狀況受到嚴重損害，修復的第一步是正常化復工和開業；現在疫情防控政策調整以後，核心問題是信心和預期。

他稱，所以穩消費，僅僅是出臺助企紓困扶持性政策穩市場主體是不夠的。要出臺直接促進消費的政策，比如直接真金白銀給到需要修復居民資產負債狀況的老百姓。

張燕生還強調，從中長期看，有三個指標的提升是當務之急。一是居民人均可支配收入占GDP的比例提升是當務之急，由於長期以來強調艱苦奮鬥，這個指標的國際比較實在太低了。二是居民消費占GDP的比例提升是當務之急。三是中等收入人群占總人口的比例提升是當務之急。

他認為，其中，要提高居民消費占GDP的比例，就需要讓邊際消費傾向高的普通老百姓增加勞動報酬，要解決他們的後顧之憂。比如穩定房價提供住房保障等；要提高人均可支配收入占GDP比例，既是收入分配問題，更是市場化改革問題；中等收入人群占總人口比例的提升，是否可以考慮收入倍增計畫？

此外，談及民營經濟這面向，張燕生稱，民營企業有兩大類，一種是創新型企業，包括科技創新、商業模式創新、管理和組織創新等，靠自己的汗水謀求發展。另一種是套利型企業，搭在政府優惠政策、產業政策、鼓勵方向上，尋租套利是贏利生存之道。

他表明，創新型企業一般不依賴地方財政優惠，只希望地方政府能夠在創新環境、營商環境、法治管理等方面創造條件。對政府而言，在優化營商環境1.0版的便利化取得明顯進步的基礎上，開始推動營商環境2.0版，重點解決四個問題：一是融資難融資貴的問題、二是企業納稅所花的時間和交易成本高的問題、三是跨境貿易，以及四是企業退出。

張燕生呼籲，下一步推動營商環境3.0版則與國際高標準規則對接。建立高標準市場體系，高水準社會主義市場經濟體制，更高水準開放型經濟新體制。