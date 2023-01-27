過年很多家庭都會貼春聯，一名公車司機超應景，也在自己駕駛的公車上貼滿了春聯，但仔細一看，上面的內容並不是常見的吉祥話，而是搭乘公車的禮儀與注意事項，讓不少乘客看了狂讚直呼，司機真的太有才了。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，一輛公車內上掛滿春聯，其中一側的春聯上寫著「搭乘公車請招手，勿用眼神攔公車；司機背後沒通靈，下車請按公車鈴；善用公車App，時間算好超好等；快樂出門平安歸。」。

此外，整輛車的窗戶也都貼滿紅色春聯，置物區也都平鋪上春聯，裡面不乏一些搭車的溫馨提醒，像是「鈴找不到用喊的」、「公車車上不找零」、「車內勿跑跳嬉戲」、「不要觸碰安全門」等。

超有才的春聯吸引3千多人朝聖，不少網友留言討論，「還以為是要猜燈謎」、「我朋友開公車的，也講過相同的話」、「眼神攔公車超好笑」、「全部看完，剛好過站」、「司機：確認過眼神，你是等的人」、「這是哪裡的公車，好想搭喔！」

而司機本人也PO影片說，快閃3天就要消失的「春聯公車」，只見整輛公車的窗戶都貼滿了春聯，從右邊到左邊毫無遺漏，看起來超級應景，也讓不少人大嘆司機真的太有才了，根本是被公車耽誤的段子高手。