69歲李楓（原名/李惠歡）於1975年出道，最耳熟能詳是在《射鵰英雄傳續集》飾演韓小瑩（江南七怪之一）愛觀眾喜愛，之後多演出八婆或惡婆婆角色，如今卻住進老人院仍感恩「三餐溫飽」。

李楓年輕時即嫁給從事製衣生意的丈夫，育有一子一女，婚後住在九肚山豪宅；未料，丈夫生意失敗，迫使她賣嫁妝、珠寶為夫還債，且丈夫迷上炒股票再度欠債，便從豪宅搬到山下村屋，歷經兩次破產。而她忙於還債，疏於對子女照顧，使得親子關係疏離，直到兒子的婚禮上，兒子吐「很愛媽媽」，才解開兩人心結。

而李楓身體狀況不佳，早年腦部長了個水瘤要做手術，因付不起私家醫院費用，只好到公家醫院排期，由於香港的公家醫院需要排隊許久（半年到1年以上都有可能），她曾一度痛到要爬地求醫，雖然手術成功，卻留下健忘等後遺症。

根據《香港01》報導，李楓已顯少拍戲，目前近況是入住老人院，但她慶幸年紀大有政府資助，兒子亦有分擔部份費用，她說：「最重要不用煩到人，我真的好介意煩人。」面對老人院出入有限制，離院要先申請，李楓認為似乎不受影響，透露「事先請假外出即可」。