副總統賴清德（左）27日到岡山區壽天宮發福袋，他與孩童互動。（林瑞益攝）

副總統賴清德（前左三）27日到岡山區壽天宮上香祈福，高雄市長陳其邁（前右三）等人陪同。（林瑞益攝）

副總統賴清德27日到高雄市岡山區壽天宮發福袋，賴清德致詞時說，到岡山壽天宮參拜就像回到台南一樣，因為岡山壽天宮是從台南大天后宮分靈的。對於媒體喊問關於「對新內閣的看法」、「2024年賴柯合」，以及「為何沒有去新內閣的記者會」等問題沒有回應。

賴清德上午到壽天宮參拜，高雄市長陳其邁等人陪同。賴清德上香祈福後，他致詞時表示，今天是大年初六，很高興到岡山向媽祖婆拜年，過去有幾次都想到壽天宮參拜，但因為疫情等因素的關係未能成行，今天到壽天宮特別開心，就像回到台南，因為壽天宮是台南的大天后宮分靈過來的。

賴清德說，今年癸卯年是充滿希望的一年，他祝福大家賺大錢、福份滿滿，對於他與蔡英文總統聯名的福袋，他提醒民眾要放在財位，最好可以去壽天宮過爐，效果會更好。

賴清德也不忘宣傳政績，他說，蔡英文總統對高雄很重視，不只北高雄發展地好，南高雄的發展也很好，未來在陳其邁市長的帶領下，與立委團結合作。高雄將是帶領台灣發展的火車頭，高雄進步了，鄰近的台南也有福氣，因為福氣會滿出來。

賴清德也指出，未來的捷運北延到台南，台南與高雄是一個生活圈，要一起繁榮，大家一起賺錢與打拚，帶動南台灣甚至整個台灣的發展，並守護台灣，讓台灣民主、和平與繁榮，請媽祖婆祝福大家，兔年行大運。