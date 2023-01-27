新春連假，花蓮兩名14歲少女疑搭火車北上不去向，家人心急如焚，擔憂遭人誘拐侵害，除網上發文請網友協尋，並向鐵路警察局玉里派出所報案。鐵警花蓮分局調閱大量監視畫面漏夜監看，終在人海中發現少女身影，少女刻意變裝，坦承課業壓力大，才想逃避出遊，結束虛驚。

25日深夜，張姓父親臉書發文急協女兒，稱國中14歲女兒與另1名未成年少女，原訂當天搭火車花蓮北上台北返回學校集合，北上卻不知去向，已過了一天一夜，晚間也向警方報案，請求協尋。

為防止意外事件，鐵路警察局花蓮分局張天賜要求各所同步調閱列車停靠車站月台、站區及周邊監視器，追查行蹤。2名少女均未攜帶行動電話，又正值年節期間，車站人潮往來密集，鐵路警察漏夜過濾監視器畫面，深怕錯過重要線索。

在人海中，終於發現少女25日搭乘臺鐵第175車次花蓮北上，中途於礁溪車站下車，少女還刻意變裝才出站，於附近逗留徘徊約20分後，才再次返回礁溪車站購買至花蓮的車票，搭乘臺鐵第4182次區間車至蘇澳新站下車，轉搭乘排班計程車離去。

鐵路警察以車追人，與計程車駕駛取得聯繫，由行車記錄器中獲知前往地點，立即派遣警力前往，終於尋得2名失蹤少女並帶返所內安置。

少女表示，因課業及球隊訓練壓力大，為了逃避，才不告而別。警方通知家屬帶回，家屬到場感謝警方大力幫忙，警方也說能體會家屬焦急的心情，還好平安落幕，結束一場虛驚。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，如遇有親友乘車後走失或需要協助的情況，可撥打110報案電話或親至車站派出所，讓警方能在第一時間掌握情況、通報聯繫。