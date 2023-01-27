烏克蘭防空系統擊落俄羅斯無人機

隨著美國和北約盟國將送現代主戰車到烏克蘭的消息傳出，如今提供基輔如F-16等現代戰機的呼聲再起。

然而，《防務新聞》（Defense News）26日的分析指出，美國和其他國家提供烏克蘭的武器應該要符合致勝戰略，而將基輔推向西式空優，並無助於戰勝俄軍。若說去年的戰爭提供了任何教訓，那就是在現代空戰中，機動的地面防空系統比昂貴的固定翼戰機有利。任何想幫烏克蘭獲得空優的嘗試，都是代價高昂的錯誤，俄軍仍將享有龐大的數量優勢，而這是基輔所承擔不起的。

烏克蘭如果這麼做，不僅要犧牲自身的防禦優勢，讓俄羅斯發揮實力，並幾乎肯定無法達成取得空優的軍事目標。反之，烏克蘭需要堅守成功的「空中拒止」（air denial）戰略，而支持基輔的國際聯盟則需要繼續提供它防空系統和彈藥。

然而，美國和盟國歷經數十年，幾乎徹底掌握制空權，卻忽略防空後，如今只能提供烏克蘭少量防空系統。分析指出，美國和盟國及夥伴若要幫烏克蘭戰勝，就應該立即增產現代防空武器，並研製未來的防空系統。

近幾個月來，俄羅斯在烏克蘭的空戰變得更殘暴。自去年10月以來，俄軍以飛彈和無人機攻擊烏克蘭能源基礎設施，導致寒冬廣泛停電，並缺乏暖氣和水資源。許多分析師認為，這目的在於折磨烏克蘭平民，以摧毀他們的抵抗意志，並迫使他們的領導人求和。