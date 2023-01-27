【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣不大，但南北溫度可以相差8度，尤其台北遇雨，濕冷中，體感溫度更低，年初三我們到高雄走春。

出發前，我一直向女兒解釋，高雄曾被認為是加工廠林立的移民城市，雖有國營事業的中油、台電、中鋼、台船，仍被形容是「鐵鏽城市」，為此市府團隊近些年，一直希望以藝術文化翻轉「打狗港」，成為現代海洋都會城市。

我們起了大早，搭上高鐵直達車，1個多小時就抵達左營，𨍭高雄捷運，直接坐到哈瑪星站，一出站口，迎接我們的是暖暖的冬陽，煞是舒暢。

哈瑪星是位於高雄市鼓山區，五福四路與鐵路平交道的交會處以南，至鼓山漁港、漁市場，東至高雄港車站一帶的臨港線鐵路，西至哨船頭東側。

這個開發於日治時代的據點，據說臺南廳打狗支廳廳舍、高雄郡役所、高雄街役場、高雄市役所都曾設在該地，是早年高雄的政經中心，目前已成為高雄觀光熱點，銜接駁二藝術特區，甚受歡迎。

駁二藝術特區橫跨了高雄市塩埕區和鼓山園區，以「前衛、實驗、創新」為理念來打造國際藝術平台。創建於1973年，原為普通港口倉庫。2000年雙十煙火在該地施放，一炮而紅。

該地區因年久失修，一群熱心熱血的藝文界人士於2001年成立駁二藝術發展協會，催生推動駁二藝術特區作為南部人文藝術發展的基地，進駐單位針對舊建物的狀態，進行空間的各項整建工程，於2002年3月24日完工。在藝術家及地方文化工作者推動下，結合文建會閒置空間再利用的專案資源，駁二藝術特區為高雄市社區總體營造的代表性作品。歷經高雄駁二藝術發展協會與樹德科技大學發展地方藝術工坊經營，駁二藝術特區成為臺灣南部的實驗創作場所。2006年，駁二藝術特區由高雄市政府文化局接手經營，便舉辦一系列的高雄設計節、好漢玩字節、鋼雕藝術節、貨櫃藝術節及高雄人來了大公仔等藝文展覽。2010年，高雄市政府文化局邀請這牆音樂進駐月光劇場，於每週末舉辦流行及獨立樂團音樂演唱會。

2010年索尼電腦娛樂進駐新開闢的九號倉庫，設置數位產業中心，進行遊戲軟體研發及測試；2012年8月，該址由兔將創意影業股份有限公司進駐，進行3D轉換以及視覺特效服務。2011年，C3倉庫委外由帕莎蒂娜國際餐飲公司規劃為倉庫餐廳。 2015年，高雄市政府文化局直接接手營運管理月光劇場及C10 Live Warehouse。2016年1月29日，委外由in89豪華數位影城經營的「in89駁二電影院」（映捌玖駁二電影院）正式開幕。

為滿足逐年成長的參訪者，與舉辦更多元的藝文展覽，2012年高雄市政府文化局開始租用台灣糖業公司的蓬萊倉庫，使得駁二藝術特區的倉庫建築擴充至14棟，並於2012年5月4日至5月16日在新場域順利舉辦2012青春設計節展覽活動。大義倉庫群於2013年底啟用，駁二總計有25棟展場。

鑒於由高雄市政府文化局直接經營之因素，區內工作人員組成模式與其它私人機構稍微不同，負責營運管理的公部門與天馬行空的藝術家，雖然各自擁抱夢想，但在這個場域裡相互協調步伐，修整方向，一起邁向共同的理想。在行政與藝術的衝突間，磨合成緊密的夥伴，建構駁二在每個人心中的形象。除了公務行政管理、常設展覽正職以及特殊展覽工讀之外，2018年兵役改革前，也有替代役文化服務役役男在此服役。

另外，在駁二大勇倉庫群附近，因鄰近高雄港，仍有許多舊倉庫建築，例如彰化銀行第二倉庫、第一銀行高雄倉庫。

值得一提的是，園區象徵建築之一的大港橋的完工啟用。該橋橫跨於高雄港第三船渠，連結駁二藝術特區與高雄港蓬萊商港區，鄰近高雄輕軌駁二大義站，大港橋設計之初，為保持第三船渠內航道暢通，因此採用橋面可轉之設計，是臺灣第一座可旋轉之的行人跨港大橋。

駁二藝術特區原為臺灣港務公司高雄港分公司之閒置老舊倉庫，後於2006年高雄市政府文化局接手將該區域改造為文創藝術園區，園區內分有大義倉庫群、大勇倉庫群，以及中間被第三船渠相隔之蓬萊倉庫群等。故遊客若行經大義、大勇倉庫群前往蓬萊倉庫群需先繞過香蕉碼頭及第三船渠才能抵達，步行路程需耗費25~30分鐘。

因此臺灣港務公司於2018年9月公開發布將於第三船渠中間興建一座橋梁連結蓬萊倉庫群，並且為維持第三船渠船隻出入，因此將設計為可旋轉的斜張橋，成為台灣第一座可旋轉之景觀橋。

大港橋暨擋浪設施早於2017年6月由台灣港務分公司對外招標規劃、設計，與監造等工程項目，後由台灣世曦工程顧問公司及張瑪龍建築師事務所組合之團隊得標負責橋梁設計與監造，由宏華營造股份公司得標負責橋梁施工，總斥資新臺幣3.86億元。2018年9月22日下午4時，由時任行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，以及交通部長吳宏謀等人＇共同於施工廠商之海上工作平臺上，舉辦大港橋海上開工典禮，於2020年7月6日完工啟用。

大港橋設計上為結合周邊之高雄流行音樂中心及將改建為亞洲新灣區遊艇碼頭的第三船渠之海洋主題意象，因此橋體視覺設計上結合貝殼、鯨豚，與具未來感的遊艇等多個主題。大港橋主橋全長97.5公尺，總長109.5公尺，寬從5公尺到11公尺漸變，橋面旋轉從水平開啟到閉合耗費時間為3分鐘，橋面上至少可乘載550人，開放行人及自行車通行。

我們沿著整個園區慢走，享受暖陽下的空曠與清新，沿途所見，許多當代藝術家的創作，環肥燕瘦，美不勝收。

尤其登上大港橋，登高望遠，近年大興土木下的嶄新建築，非常壯觀。高雄市懂得經營水域，為城市觀光加分不少。尤其大愛河整治成功之後，搖身一變，成為城市的母親之河，燈會期間，整條愛河閃閃發亮，地緣藝術的發揮之外，也爬梳在地歷史，成果非凡。

高雄市政府新增靠近真愛碼頭的大義倉庫群、鼓勵藝廊、文創精品商店進駐，典藏餐飲集團也於2013年底，恭逢其時，在駁二成立「ARTCO˙C6駁二藝術餐廳」。我們靜坐在餐廳門口曬太陽，欣賞川流而過的輕軌火車，看著年假排隊用餐的人潮，頗感安慰。

今年春節，應景推出的「駁二小夜埕」，迎來文創產業的小攤商，更具特色，親子出遊，趣味橫生，尤其華燈初上，整個駁二園區，燈火通明，熱鬧非凡，為南台灣點燃了新春佳節的吉祥與喜悅，讓榮景撐出兔年好光景！

果然，駁二小夜埕，為南台灣的港都大鎭，開出新紅盤、兔年迎接滿滿的好采頭！雖然來不及逐一享受市集的豐盈，北上在即，但對於駁二藝術特區帶動大高雄的觀光旅遊以及藝術產業話題，樂觀看待！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。