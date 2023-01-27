民眾黨主席柯文哲27日南下高雄發放小紅包與民眾拜年，他恰巧與副總統賴清德一前一後前往五甲關帝廟協善心德堂參拜，柯文哲認為自己深知知名度不等於支持度，所以沒有要拚場比人氣的意思，被媒體問及是否可能跟賴清德搭檔選正副總統，柯文哲回應「實在太有創意！」

柯文哲27日南下高雄發放小紅包，一早先到五甲龍成宮參拜後，隨即到五甲關帝廟協善心德堂參拜並與民眾拜年，許多民眾排隊與柯文哲拍照、簽名，有對夫妻從紐西蘭回台灣旅遊，得知柯文哲要到高雄發紅包特地到場排隊，他們領到紅包相當興奮。

賴清德恰巧同一天到高雄與民眾拜年，與柯文哲一前一後前往五甲關帝廟協善心德堂，外界認為拼場較勁的意味濃厚，但柯文哲指稱，沒有要比人氣的意思，比這個完全沒意義，因為他非常清楚知名度不等於支持度。另外，媒體問及是否可能跟賴清德搭檔？柯文哲回應「這實在是太有創意了！」

外界認為柯文哲是最強扶龍王，跟誰搭配誰就會上，建議民進黨應該拉攏柯文哲與賴清德搭檔，對此，柯文哲表示，從統計數字看得非常清楚，現階段民眾黨還算是第三勢力，目前的力量還不足以自行當選，但可以決定誰當選，成為第一大黨是現階段他們努力的目標。

對於新的內閣人事，柯文哲認為，新內閣要上任以後做一段時間，才能夠精確評估，所以現階段在野黨會盡到監督的力量，祈求他們能夠認真做事，不要搞一些奇奇怪怪的事情就好。