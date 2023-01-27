春節假期接近尾聲，根據國民健康署調查，年節期間約4成民眾體重增加，平均增加約1.7公斤。國健署提醒，年節應景食物可能暗藏高油、高鹽、高糖及膳食纖維不足等問題，只要掌握5個小技巧，輕鬆將「剩菜」搖身一變成「好菜」。

圍爐團聚話家常的同時，恐不知不覺攝取過多食物或零食，加上過年運動量不足，常出現所謂的「吃飽睏，睏飽吃」以及不正常的生活型態，幾天連假下來，首當其衝的就是「體重增加」。根據國健署105年「國人春節期間體重控制電話訪問調查」，有63％的民眾過年期間不會特別注意自己體重，近41％民眾表示過年期間體重會增加，平均增加約1.7公斤。

年節尾聲，國健署提供5招輕鬆調整飲食，教你「趨吉避凶」吃出健康，並且處理剩菜不煩惱，搖身一變成具創意與巧思的好菜。

一、分類包裝善保存：剩下的年菜不可在室溫下放置過久，要儘速分類、少量分裝放於冰箱，之後再取需要量出來復熱烹煮，以減少營養素流失。建議一開始就列好採買清單，避免過度購買，最好也能依人數多寡烹煮適當份量。

二、充分加熱保安全：不管是存放在冷藏或冷凍的食材，食用前應充分覆熱，以免細菌滋生影響健康。

三、天然食材增美味：鮮甜的蔬菜水果是搭配過年剩菜的好幫手，不管是剝絲涼拌、切塊拌炒或當作湯底，都能增加營養又去油解膩。善用花椒、八角、肉桂、迷迭香等天然辛香料，提升飲食的變化性，讓餐點更具風味和特色。

四、留心細節顧健康：傳統年菜口味較重，再次烹煮時要更加注意，避免重複加入過多調味料和醬汁；反覆加熱的湯品可能含有高鉀、高鈉、高普林，應減少食用或建議重新熬煮。

五、多元選擇巧替換： 黃豆製品不僅低脂，更是良好的蛋白質來源，全榖和未精製雜糧則含有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等多種營養素，運用這些多元食材取代魚肉，讓菜餚健康，營養加分。