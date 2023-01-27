蔡英文總統27日正式宣布中研院院士、前副總統陳建仁接任行政院長。台灣民眾黨立法院黨聲明指出，前院長蘇貞昌是在2018年地方大選民進黨大敗後接任，4年執政下來卻讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業。如今，拖了2個月的歹戲終於落幕，走了傲慢的蘇貞昌，希望接任的陳建仁能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。

民眾黨團指出，早在九合一大選後，即呼籲蘇貞昌順應憤怒的民意，立即內閣總辭。細數蘇貞昌4年任期中，在疫情衝擊之下，內需產業重創、物價飛漲、薪水倒退，貧富差距10年以來最嚴重，加上政府打房不力、社宅進度跳票，放爛勞保年金改革寶貴時間，台灣青年的未來岌岌可危。

民眾黨團批評，面臨兩岸問題的嚴峻，蔡政府不得不再度延長兵役，重擔又壓在年輕人肩上；蘇貞昌屢次帶頭反質詢、在國會殿堂對立委嗆聲，護航高端疫苗、護航NCC審查鏡電視執照，都令人民對內閣團隊失望。

民眾黨團認為，蘇貞昌現在才辭職，民進黨內部顯然有諸多派系與權位的算計。隨著接連補選的敗北，普發現金的「閣揆保衛戰」失效，才不得不下台走人。

回顧2018年地方選舉民進黨大敗，民眾黨團指出，當時剛敗選的蘇貞昌卻華麗轉身接任閣揆，與敗選的陳其邁、林佳龍、李進勇組成「敗選聯盟」。4年執政下來，卻讓人感覺傲慢、不謙卑也不專業。「走了傲慢的蘇貞昌前院長，希望接任的陳建仁院長，能真正做到溫柔堅韌，而非一灘爛泥。」