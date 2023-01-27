行政院長蘇貞昌為九合一敗選扛責下台，總統蔡英文今天召開記者會正式宣布將由前副總統陳建仁接任新閣揆。蔡英文在言談中多次提到感謝蘇貞昌，並稱蘇為「最敬重的政治前輩」。

蔡英文說，四年前蘇貞昌孑然一身而來，現在，為台灣留下更多、更好的建設，在選後他幾度請辭，選擇離開。

蔡英文表示，在四年前最艱難的時刻扛下重擔。這四年當中，我們有三年多的時間，籠罩在全球百年大疫當中，而全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時，我們也遭逢了極端氣候所帶來的百年大旱。

這四年來每當面對艱困的時刻，蘇院長都是支持國家穩定的關鍵力量。在他帶領行政團隊全力以赴，全體國人同胞共同努力下，我們守住了非洲豬瘟的防線，也穩住了疫情，更確保了民生用水。

蔡英文說，四年來，蘇院長帶領的行政團隊，就是「有政府、會做事」。從接任的那一刻起，蘇院長忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起了行政團隊，「我對蘇院長充滿了感激。」

蘇貞昌常掛在嘴邊一句話：「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴！」蔡英文感性表示，蘇院長寫下人生的劇本，相信台灣的歷史也會為他寫下篇章，只是再精彩的劇本也要翻到下一個篇章，蘇院長已經完成關鍵歷史使命，縱使有再多不捨和感激，還是尊重這位最敬重政治前輩的決定。

蘇貞昌致詞說，過去四年非常感謝國人同胞的支持、蔡總統的信任、立法院的指教與支持、以及行政團隊全力以赴，是有做出一些成績，但限於自己的能力，有些真的做得不夠好，還有很多再改進加強的地方。

蘇貞昌表示，以陳建仁的暖男、樂於貢獻的特質、豐富的學經歷、以及和蔡總統的暸解與配合，相信帶著行政團隊必能展開一番新局，做出更好更大的貢獻。「我由衷祝福未來的陳院長，也要大聲向陳院長說要加油喔！」