本周起日本全國各地數百間高中、大學陸續收到炸彈威脅傳真，歹徒在傳真內容中要求學校支付30萬至300萬日圓不等金額，否則就要引爆炸彈或是開槍掃射師生、投擲汽油彈，另外青森縣的八戶工業大學、西部的岡山縣立大學等甚至被威脅放了「334顆炸彈」，警方至今未發現任何爆裂物，也沒有師生受傷。

日本岡山縣立大學收到安放「334枚高性能炸彈」的恐嚇傳真。

綜合英國廣播公司（BBC）、日本時報（Japan Times）、《東奧日報》報導，第一波恐嚇始於23日，新潟縣、山梨縣、埼玉縣等數百間學校都收到炸彈恐嚇傳真，其中光是埼玉縣就有超過170間學校被恐嚇，傳真內容指出已經在校內放置炸彈，要求學校支付30萬至300萬日圓（約新台幣7萬至70萬元）不等金額，否則就要引爆炸彈，青森縣八戶工業大學、岡山縣立大學收到的恐嚇傳真甚至稱已經放置「334枚高性能炸彈」。

24日包括埼玉縣、大分縣的高中在內等138所學校收到死亡威脅傳真，歹徒威脅如果不在期限內匯款，就要用改造手槍掃射師生及丟擲汽油彈。

東京都內多所高中也收到死亡威脅傳真。

許多學校因收到恐嚇威脅而臨時停課，不過警方至今並未在學校內發現任何爆裂物，也沒有任何師生受傷，多數學校也已在26日復課。

報導指出，所有恐嚇傳真來自於東京的一組電話號碼，並且以獨特字體署名某律師姓名，上頭也列出了銀行匯款帳號資訊、律師事務所名稱及地址。

目前日本警方正在追緝發布恐嚇傳真的嫌疑人。

報導指出，炸彈威脅在日本並不常見，不過除了這波校園炸彈威脅外，成田機場年初也接獲炸彈恐嚇電話，導致我國的星宇航空延後起飛、另一班日本國內航班緊急轉降。