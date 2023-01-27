大陸春節假期進入尾聲，返程客流明顯。中國國家鐵路集團有限公司預計，今日將發送旅客1210萬人次，開行旅客列車10700列。

今年大陸春運自1月7日至2月15日，為期40天。其中，1月7日至21日，節前春運15天，鐵路客運量大幅回升，累計發送旅客1億954.3萬人次，按年增加2348.6萬人次，增長27.3％，日均發送730萬人次。

國鐵集團客運部負責人表示，今年春運是優化調整防疫政策後的首個春運，學生、務工、探親、旅遊等基本出行需求保持一定規模，鐵路客流呈現回暖趨勢，總體比較平穩。