春節假期邊境鬆綁，出國旅遊人數增加，尤其是前往日本旅遊國人佔大多數，許多民眾瘋日本藥妝，購買自用或代購。台北市環保局提醒，從國外攜回的防疫消毒或防蟲產（藥）品，可自買自用或贈送他人使用，但切勿透過網路平臺廣告販賣，若經各縣市環保局查獲或民眾檢舉，依環境用藥管理法第32條規定，將處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

環保局呼籲，這些從國外攜回的防疫消毒或防蟲產（藥）品，多是未經國內中央主管機關環保署檢驗登記，且多含有環境用藥的有效成分，因防治對象用途及藥理特性非繁體中文標示，不易解讀，錯誤的使用方式可能會危害環境生態，以及影響人類及動物的健康。

環保局表示，為國人健康與環境用藥安全把關，從國外攜回的防疫消毒或防蟲產（藥）品，依法禁止在國內販售，民眾應選擇印有中央主管機關環保署核准字號「環署衛製（輸）字第××××號」或「環衛藥防蟲字第××××號」的產（藥）品，並遵循環保署許可的環境用藥標示文字及使用方法妥善使用，可確保環境用藥安全。

環保局強調，從國外攜回的防疫消毒或防蟲產（藥）品，切勿透過網路社團、拍賣網站通路販賣，若經查獲，依環境用藥管理法第46條規定，將可處新臺幣3萬至15萬元罰鍰。