受Metoo運動的影響，日本知名導演園子溫被爆出利用權勢性侵女演員，而千葉美裸也是勇於告發的受害者之一，不過她卻在去年12月於家中輕生離世，讓身邊友人相當不捨，更透露她因為告發性侵事件，遭到許多人惡意誹謗，因此認為這可能是千葉美裸想不開的原因之一。

根據日本媒體《週刊文春》報導，千葉美裸在去年12月被發現在家中輕生，但身邊未留下遺書，而她的友人難過表示「若對外不承認她已經離世的消息，就像在否認她這個人存在過的事實」接著更提到，她在告發性侵案後，收到許多惡意誹謗與批評，再加上她長期以來受疾病纏身與家庭的煩惱，因此認為些是造成她想離開的原因。

然而，千葉美裸部落格最新文章停在2022年5月，該篇就是在講述她的好友遭性侵的痛苦經歷「那麼聰穎、堅強且冷靜的她，卻哭得好慘好慘，我的眼淚也無法停止，好想殺了那個人、絕對不能原諒、絕對不能寬恕、絕對不能就這樣放過那個人」最後，她希望這世界能夠變成「即使是柔弱的花朵也能美麗綻放的環境」。

事實上，有「鬼才導演」之稱的園子溫曾執導過多部知名影劇，在日本的地位頗高，據悉他不只被爆出利用導演身分要求與女演員發生關係，更誇下豪語「基本上對主演過電影的女演員都出過手」一連串的性侵醜聞，震驚日本娛樂圈。

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