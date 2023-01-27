36歲大陸男星楊迪日前在直播中與楊天真、楊笠談及自己的感情，自曝已經結束與圈外女友16年感情，回歸單身狀態，並表示目前的狀態並沒有傳統定義中失戀的痛苦，他與女友也是和平分開，彼此並沒有過於激烈的衝突，而他與前女友最終未能走入婚姻殿堂雖有遺憾，好聚好散目前仍然是朋友。

此事一曝光，立刻衝上微博熱搜，許多網友質疑楊迪浪費女方的青春，而楊迪也發文回應與相戀多年女友分手一事：「這些年，我倆相濡以沫，雖沒婚姻之式，也過婚姻之實，所以這次分手和離婚無異。」、「這麼長的歲月，我倆的關係早就像親人一樣，未來也是會在合理範圍內照料對方一生的周全。」

楊迪曾在節目上表示兩人雖然尚未結婚，自己只是在等一個求婚契機而已，當節目主持人小S、蔡康永質疑兩人的戀愛長跑已經足夠長時，而楊迪始終沒有給到一個婚姻的承諾時，他很篤定地表示自己已經對婚後的生活做了很多規劃，要讓兩人的小日子過得越來越好。同時，因為女友多年照顧他的起居生活，兩人也絕對不會分手，因為他的生活已經離不開對方。

楊迪言下之意也暗示了兩人早已進入了同居過日子的模式，他享受的是女友很會做飯，也很會做家務，這都讓他十分依賴。只是不料在堅定非她不娶的發聲三年後，楊迪的戀愛最終結束，如今他強調與女友是好聚好散，彼此依然是好友，但還是惹人唏噓。