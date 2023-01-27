據觀察者網引述美國《富比世》網站26日報導，微軟公司聯合創始人比爾蓋茲日前在澳洲接受採訪時表示，中國近幾十年來的崛起是「世界的巨大勝利」。他認為美國如今在政治上「更為衰弱」，像中國這樣的國家需要在世界治理中發揮更大的作用。

美國福克斯商業網站稱，蓋茲是在澳洲當地時間23日參加智庫洛伊國際政策研究所主辦的活動時發表上述言論。當被問及對中國有多「看好」時，他指出，中國占據了全球人口數量的近20％，如今其在全球經濟中的比重與其在全球人口中的比重完全匹配，「我傾向於將中國崛起視為世界的巨大勝利」。

蓋茲表示，美國當前對中國的心態是一種「雙輸心態」，而中國也對此給予相對的回應。他說：「如果你問美國政客，『嘿，你希望中國經濟收縮20％還是增長20％？』恐怕他們會投票支持『是的，讓我們去搞窮那些人』，而不明白對於全球經濟、癌症藥物的發明、氣候變化的解決來說，我們都休戚與共。」

另據《西澳人報》23日報導，蓋茲當天表示，當前的世界體系是圍繞美國的「領導地位」設計的，但前總統川普此前退出世界衛生組織（WHO）等種種「退群」行為深深損害了美國的全球地位和聲譽，「美國在全球事務中扮演的任何角色是否都會使整個世界受益這一點，已不再像10年前那樣明確」。

蓋茲直言，美國如今在政治上比過去「更為衰弱」，尤其是考慮到美國的政治兩極化情況，華盛頓或難再醖釀出原先在全球的「獨特」作用。「隨著其他國家越來越富裕，包括中國和印度在內的這些中等收入國家需要在世界治理中發揮更大作用。」

針對中美關係和「雙輸心態」的說法，中國新任外交部長秦剛本月4日曾在美媒刊文指出，健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。秦剛強調，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮。

秦剛指出，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。大家不能讓偏見和錯誤的認知導致兩國偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。