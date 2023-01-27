駕駛一度受困車內，消防隊出動破壞剪車，將駕駛救出送醫，所幸無大礙。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣金城鎮郊區今(27)日清晨許發生一起車輛翻溝交通事故，1名林姓男子駕駛自小客車經賢聚欲往山前方向行駛時，疑似因輪胎爆胎，導致車輛失控衝出路邊翻覆大排水溝，駕駛一度受困車內，金城消防分隊出動破壞剪車，將駕駛救出送醫，所幸僅身體有多處擦挫傷，意識清楚。經警方酒測，初步排除酒後駕車行為，至於詳細肇事原因仍由警方釐清中。

據金門縣消防局指出，今日清晨6時4分接獲民眾報案，金城鎮賢庵里附近有一自小客車翻覆於大水溝內，有1人受困車內待救援，消防局立即出動救助器材車1輛、救護車1輛，消防人員6名前往救援，該名男子脫困後意識清楚，臉部及四肢多處擦挫傷，送部立金門醫院進行後續處置。

消防局表示，消防人員抵達現場，發現係一輛自小客車翻覆於深約一米之大水溝內，因副駕駛座車側遭撞擊後嚴重潰縮，致使車上駕駛受困於駕駛座上動彈不得，為把握救援時間，救助人員立即備妥相關穩固車體器材，先行做好穩固車體動作，待車體做好穩固後，立即使用破獲器材進行車體破壞，接觸傷患後進行相關評估，傷患意識清楚，救助與救護人員配合利用長背板協助人員脫困，該名男子經消防人員通力合作下順利脫困後，進行初步評估及救護處置，所幸男子意識清楚、臉部及四肢多處擦挫傷情形，後交由救護車送往金門醫院做進一步的處置。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，車禍事故存在許多隱藏的危險，隨著救援觀念的進步，車禍救助現場著重環境安全，穩固車體以減少受困者的傷害。消防局亦藉由平時加強車輛脫困救援的訓練，以保障人員生命財產安全。

警方呼籲，民眾駕駛過程中若突然感受到車輛失去方向性，可能就是輪胎爆胎，輪胎胎壓突然地洩漏會使車輛產生偏向、失去方向性，因而造成事故，這時務必保持冷靜、握緊方向盤，輕柔地控制車輛方向並輕踩煞車，注意後方及兩側，緩緩將車輛帶離車道。切忌大力轉動方向盤或猛踩煞車，以免輪胎承受額外壓力而造成車輛失控。平時開車應該確實檢查車輛狀況，避免上路後發生交通事故。