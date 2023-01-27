協助更生受保護人就業，需要專業且經驗豐富的個管員，新北市就業服務處與財團法人利伯他茲教育基金會合作辦理「協助更生受保護人就業輔導計畫」，提供更生朋友就業前的準備、陪同面試與開發友善職場，幫助毒癮及更生朋友找工作，在他們順利就業後，仍持續職場訪視與關懷，陪伴度過職場適應期。

阿平（化名）原本是位水電技師，擁有個幸福的家庭，卻因沾染毒品，一切都變了調。在監所勒戒時，先後傳來妻子和母親辭世的消息，令阿平懊悔不已。出監後無家可歸，人生陷入了谷底，只求有份工作和安身之所。

個管員文起瞭解阿平的求職及生活困境，無懼疫情嚴峻，秉持就業服務的熱忱與接納關懷，先陪同阿平到醫院進行體檢和快篩，再協助轉介入住「利伯他茲中途之家」，做好求職前的準備。

但因疫情影響，職缺紛紛關閉，阿平的水電專長，一時間卻無用武之地，個管員與阿平就業晤談後，先輔導其嘗試應徵其他職場，推介至友善廠商擔任新店社區夜班車道管理員一職，並持續就業後關懷，讓阿平工作能漸漸上手。

阿平雖然每天謹守本分的工作，但深知管理員的工作並非自己所願，在個管員協助其職業探索與鼓勵支持下，轉職至「利伯他茲九菓商店」擔任店員。然阿平不懂電腦，對商店的工作模式全然陌生，個管員利用職場訪視時教導電腦操作，以及店長的包容指導，他總是不氣餒與認真地學習，現在阿平已一步步的走出人生的谷底。

阿平心懷感恩地說「那時，我在母親的靈前許下承諾，出監之後絕不再碰毒品，重新做人！今天，我終於能夠抬頭望向天國的母親了。真的很感謝在疫情最嚴峻的時候，有人幫助了我。」

「九菓商店」于店長表示：「阿平剛到職時很緊張，隨手筆記所有的工作流程，短短三個月，我看到他的成長和穩定，讓人很感動。後來他在店長鼓勵之下進入空中大學修習社工學歷，衷心希望阿平能堅持擺脫過去，迎向全新的未來。」

勞工局表示，有需求的更生朋友可洽本專案就服專線：（02）2936-2992尋求協助。

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