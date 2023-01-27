女星陳妍希與男神老公陳曉曾合作《神鵰俠侶》因戲生情，於2016年7月宣布結婚，婚後育有一子「小星星」，不過兩人甚少於社群平台上放閃，且此前屢傳婚變消息，讓外界相當好奇兩人的感情發展現況。近日，有網友在微博上曬出在街邊偶遇兩人的影片，而陳妍希也在微博上曬出與兒子的照片，讓網友不禁讚嘆一家子的幸福生活。

近日，有網友曬出在合肥街頭偶遇陳妍希與陳曉的影片，只見影片中，幾人在路邊暢談，陳妍希穿著羽絨外套，還相當可愛的左右搖晃，與陳曉的互動有些甜蜜。對此，網友紛紛大讚兩人的恩愛，更認為此前傳出婚變消息的人是在造謠生事，表示：「他們一直都是平平淡淡的長相廝守，讓人看了就想相信愛情。」

陳妍希也在微博上曬出與兒子抱緊緊的親密照片，表示：「過年了，帶陳星星來電影院看電影，順便支持一下我的偶像劉德華，以及心中永遠的英雄吳京。」其中，小星星在看電影時相當興奮地喊出哇塞，更於電影海報前比出耍帥動作，此舉不只讓媽媽看得開心，也萌翻了一眾網友，笑回：「照片中的中二模樣也太像了，不愧是陳曉的兒子。」

陳妍希除了曬出與寶貝兒子的合影外，也以美照向粉絲們拜年，照片中的她以一身華美的粉色長裙亮相，寫下：「願你新的一年，如繁花盛開，溫柔也燦爛」等字句，祝福粉絲們明年會有新氣象。