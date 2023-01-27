一名男子日前在高鐵車廂內疑似質疑博愛座乘客憑什麼坐該位置，遭到一名婦人制止，男子當場暴怒先扯婦人頭巾，又掐對方脖子，還不斷出言詛咒痛罵，連一旁勸架的民眾也挨罵，最後男子甚至企圖逃走，據悉後來男子下車後被警方帶到警局作筆錄，車廂其他乘客把錄下的影片曝光引爆網友罵聲一片。

該網友在臉書「爆料公社二社」曝光事發影片，該男子對婦人破口大罵，疑似還詛咒對方罹癌生病、家人死掉，婦人氣不過先是出腳踢了對方，男子則衝上前扯掉婦人頭巾，還試圖用手肘架住對方脖子，其他民眾趕緊上前支開2人，男子還一度朝旁人罵「幹嘛摸我啦，胖子」。

一名男子日前在高鐵車廂內疑似質疑博愛座乘客憑什麼坐位置，遭到一名婦人制止，男子當場暴怒先扯掉婦人頭巾，又掐住對方脖子，還不斷出言詛咒痛罵。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

男子不斷出言詛咒痛罵，連一旁勸架的民眾也挨罵，最後男子甚至企圖逃走，據悉是後男子下車被警方帶到警局作筆錄。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

婦人之後對男子說再講粗話將會提告，男子還囂張地說「你去告啊，你有多少錢，破X」，錄影民眾則頻頻對男子「你真的很誇張」，男子最後還企圖離開車廂被眾人制止，他還不斷朝眾人罵粗話；原PO稱當時是男子先質疑博愛座乘客好手好腳，為何坐博愛座，婦人上前幫忙出聲反遭對方怒嗆，隨即爆發衝突。

其他網友留言「然後就這樣走了，嘴那麼秋還跑屁啊」、「真希望我老公在現場，好想看他被教訓」、「太扯了，好膽不要跑啊」、「罵人的很沒教養罵粗口，老人家可以告他公然侮辱」、「這都能忍住不動手，厲害」、「他幹嘛要跑？不是很愛嗆聲，被錄影了就逃」、「有完整的影片嗎？完全不知道爭執是如何發生的」。