減輕勞工托兒托老負擔，北市勞動局表示，只要是台北市民或居留地在台北市的外籍或大陸地區配偶，參與北市府自辦、委辦或補助辦理的職訓期間，每月最高可申請8000元的托兒托老照護補助。

勞動局長高寶華說明，凡設籍於台北市的勞工參加職訓，只要家中有12歲以下子女，就托於台北市或新北市合法設立的幼兒園、托兒所、托嬰中心、兒童托育中心、國小課後安親機構、補習班或保母；或有65歲以上父母，安置於台北市或新北市合法立案的護理之家、托老機構或採居家照護者，都能檢據申請照護補助，如同時有托兒及托老需求，也可同時提出申請。

勞動局提醒，符合資格的申請人務必於參加職業訓練的次日起20日內，檢附申請文件向台北市職能發展學院提出職訓期間照護補助申請，全日制每月補助最高8000元為限，半日制每月補助以4000元為限，實際照護費用低於補助標準者，以補助實際支出費用為限。